Карпов Петр Карпов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Иван Карпов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Домолазова (Карпова) Нина Петровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1941
Причина смерти: Погиб на фронте