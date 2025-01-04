Карпов Петр Карпов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпов Петр Карпов

Место рождения

Губаха, город Губаха, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Губаха, город Губаха, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Иван Карпов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Домолазова (Карпова) Нина Петровна

Мать ребёнка: ?

Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
1941
Причина смерти: Погиб на фронте

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