Шаповалова (Баранова) Клавдия Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Баранова) Клавдия Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
25.08.1931

Дочь: Бачурина (Шаповалова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Благодатное, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1943

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