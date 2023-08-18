Шаповалова (Баранова) Клавдия Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1931
Дочь: Бачурина (Шаповалова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Благодатное, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1943