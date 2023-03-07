Лимонова (Баева) Анастасия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баев Роман Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лимонов Степан Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно