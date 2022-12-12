Радченко (Тищенко) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко (Тищенко) Ирина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1891 и 1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1891 и 1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Возраст записан нечетко - 20 или 29 лет на 1920 год.
Бракосочетание
25.10.1920

Муж: Радченко Герасим Митрофанович

Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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