Радченко (Тищенко) Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1891 и 1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1891 и 1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Возраст записан нечетко - 20 или 29 лет на 1920 год.
Бракосочетание
25.10.1920
Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно