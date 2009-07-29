Тюлькин Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.?
Дата смерти29.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1946
Сын: Тюлькин Александр Александрович
Мать ребёнка: Тюлькина Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюлькин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Тюлькина Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.2009