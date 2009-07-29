Тюлькин Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюлькин Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.?

Дата смерти

29.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1946

Сын: Тюлькин Александр Александрович

Мать ребёнка: Тюлькина Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюлькин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Тюлькина Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюлькина Елизавета Степановна

Смерть
29.07.2009
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