Баранова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дочь вождя алеутов. Ситка. Аляска. Америка
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Баранова Екатерина александровна

Отец ребёнка: Баранов александр андреевич

Ситка, Аляска. Америка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов александр андреевич

Смерть
Неизвестно
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