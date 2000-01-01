Баранова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дочь вождя алеутов. Ситка. Аляска. Америка
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Баранова Екатерина александровна
Отец ребёнка: Баранов александр андреевич
Ситка, Аляска. Америка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно