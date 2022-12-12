Мунц Munz (Фелькер Voelker) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунц Munz (Фелькер Voelker) Елена

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Место рождения

Люксембург

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Люксембург
Рождение ребёнка
1771

Сын: Мунц Munz Вильгельм Бартоломеусович

Отец ребёнка: Мунц Munz Бартоломеус

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунц Munz Бартоломеус

Смерть
Неизвестно
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