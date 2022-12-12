Мунц Munz (Фелькер Voelker) Елена
Место рожденияЛюксембург
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Люксембург
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мунц Munz Вильгельм Бартоломеусович
Отец ребёнка: Мунц Munz Бартоломеус
Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно