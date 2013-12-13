Шершаков Валентин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершаков Валентин Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1945

Дата смерти

13.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

LS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1985

Сын: Шершаков Дмитрий Валентинович

Мать ребёнка: Шершакова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шершакова Лариса Валентиновна

Мать ребёнка: Шершакова Татьяна Николаевна

Смерть
13.12.2013
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