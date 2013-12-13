Шершаков Валентин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1945
Дата смерти13.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1985
Сын: Шершаков Дмитрий Валентинович
Мать ребёнка: Шершакова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шершакова Лариса Валентиновна
Мать ребёнка: Шершакова Татьяна Николаевна
Смерть
13.12.2013