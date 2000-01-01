Орехво Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехво Анатолий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Орехво Владимир Ильич

Мать: Орехво Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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