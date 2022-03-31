Евстигнеева Дарья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева Дарья Евгеньевна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

31.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2022

Отец: Евстигнеев Евгений Анатольевич

Мать: Фёдорова Александра Владимировна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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