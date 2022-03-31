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Евстигнеева Дарья Евгеньевна
Евстигнеева Дарья Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
31.03.2022
Пол
Женский
Отец
Евстигнеев Евгений Анатольевич
1988 г.р.
Мать
Фёдорова Александра Владимировна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2022
Отец:
Евстигнеев Евгений Анатольевич
Мать:
Фёдорова Александра Владимировна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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