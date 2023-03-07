Тронин Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронин Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Тронин Михаил Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1707 и 1716

Сын: Тронин Феофилакт Иванов

Мать ребёнка: Тронина Гликерья Никифорова

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Тронин Яков Иванов

Мать ребёнка: Тронина Гликерья Никифорова

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Тронин Семен Иванов

Мать ребёнка: Тронина Гликерья Никифорова

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Гликерья Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь, поп
Место жительства
Неизвестно
Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1721
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