Тронин Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Тронин Михаил Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1707 и 1716
Мать ребёнка: Тронина Гликерья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Тронин Яков Иванов
Мать ребёнка: Тронина Гликерья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Тронин Семен Иванов
Мать ребёнка: Тронина Гликерья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь, поп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721