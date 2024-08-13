Власов Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Власова (Власова) Наталия Федоровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Власов Спиридон Федорович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Власова (Власова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна