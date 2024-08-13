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Власов Федор Никитич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Власов Никита Иванович

Мать: Власова (Власова) Вера Сергеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1887

Жена: Власова (Власова) Евдокия Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Власова (Власова) Наталия Федоровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Власов Фома Федорович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1893

Сын: Власов Спиридон Федорович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Власова (Власова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Власов Степан Федорович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Власов Семен Федорович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Власов Иван Федорович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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