Сазановец Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазановец Владимир
Мать ребёнка: Сазановец (Фесько) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вабищевич (Сазановец) Наталья
Мать ребёнка: Сазановец (Фесько) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишняк (Сазановец) Елена
Мать ребёнка: Сазановец (Фесько) Екатерина
Рождение ребёнка
27.08.1970
Сын: Сазановец Николай
Мать ребёнка: Сазановец (Фесько) Екатерина