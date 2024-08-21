Сазановец Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазановец Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазановец Владимир

Мать ребёнка: Сазановец (Фесько) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вабищевич (Сазановец) Наталья

Мать ребёнка: Сазановец (Фесько) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазановец (Фесько) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишняк (Сазановец) Елена

Мать ребёнка: Сазановец (Фесько) Екатерина

Рождение ребёнка
27.08.1970

Сын: Сазановец Николай

Мать ребёнка: Сазановец (Фесько) Екатерина

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