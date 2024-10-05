Троцкий-Сенюкович Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троцкий-Сенюкович Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Дворянин
Восприемник
25.03.1917 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Нина Александровна Вышнеградская
Смерть
Неизвестно

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