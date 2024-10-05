Троцкий-Сенюкович Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Дворянин
Восприемник
25.03.1917 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Нина Александровна Вышнеградская
Смерть
Неизвестно