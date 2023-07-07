Милания Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
29.07.1865 ст.
Афанасьевская церковь 29.07.1865 Вилина Василий Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гаврилович мать жена Александра Васильевна Подгородней слободы, Ладыжской волости крестьянин Ермолай Ал... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно