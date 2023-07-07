Милания Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милания Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
29.07.1865 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 29.07.1865 Вилина Василий Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гаврилович мать жена Александра Васильевна Подгородней слободы, Ладыжской волости крестьянин Ермолай Ал... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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