Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Василий Яковлев

Мать: Анна Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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