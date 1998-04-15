Алпеев Вячеслав Дмитриевич
Место рождениясело Красногвардейское Ставропольского края
Дата рождения05.10.1927
Дата смерти15.04.1998
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927
Отец: Алпеев Дмитрий
Мать: Алпеева Анастасия
село Красногвардейское Ставропольского края
Рождение ребёнка
20.05.1949
Дочь: Макарова - Алпеева - Романова Галина Вячеславовна (Николаевна)
Мать ребёнка: Алпеева Валентина Дмитриевна
город Москва
Бракосочетание
04.08.1961
Смерть
15.04.1998
город Дзержинский Люберецкого района Московской области