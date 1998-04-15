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Алпеев Вячеслав Дмитриевич

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Место рождения

село Красногвардейское Ставропольского края

Дата рождения

05.10.1927

Дата смерти

15.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927

Отец: Алпеев Дмитрий

Мать: Алпеева Анастасия

село Красногвардейское Ставропольского края
Рождение ребёнка
20.05.1949

Дочь: Макарова - Алпеева - Романова Галина Вячеславовна (Николаевна)

Мать ребёнка: Алпеева Валентина Дмитриевна

город Москва
Бракосочетание
04.08.1961

Жена: Алпеева Валентина Дмитриевна

Смерть
15.04.1998
город Дзержинский Люберецкого района Московской области
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