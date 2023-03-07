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Шавкунов Юрий Козьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Шавкунов Козьма (Коземка) (Иевлев)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Шавкунов Иван Юрьев

Мать ребёнка: не указана

дер. над речкою Кордягою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706
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