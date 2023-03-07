Шавкунов Юрий Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Шавкунов Козьма (Коземка) (Иевлев)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Шавкунов Иван Юрьев
Мать ребёнка: не указана
дер. над речкою Кордягою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706