Чиркова (Азянцова?) Мария Козьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1765
Дочь: Стефанида Зиновьева
Отец ребёнка: Чирков Зиновий Константинов
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Параскева Зиновьева
Отец ребёнка: Чирков Зиновий Константинов
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Чирков Зиновий Константинов
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Чирков Зиновий Константинов
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Мариамна Зиновьева
Отец ребёнка: Чирков Зиновий Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782