Чиркова (Азянцова?) Мария Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Азянцова?) Мария Козьмина

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Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1765

Дочь: Стефанида Зиновьева

Отец ребёнка: Чирков Зиновий Константинов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Параскева Зиновьева

Отец ребёнка: Чирков Зиновий Константинов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Чирков Федот Зиновьев

Отец ребёнка: Чирков Зиновий Константинов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чирков Никита Зиновьев

Отец ребёнка: Чирков Зиновий Константинов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Мариамна Зиновьева

Отец ребёнка: Чирков Зиновий Константинов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Зиновий Константинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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