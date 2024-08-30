Киреева (Кондратьева) Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Кондратьева) Мария Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1904

Дочь: (Киреева) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Киреев Димитрий Трофимов

Рождение ребёнка
20.07.1905

Сын: Киреев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Киреев Димитрий Трофимов

Рождение ребёнка
20.07.1905

Сын: Киреев Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Киреев Димитрий Трофимов

Рождение ребёнка
06.03.1907

Сын: Киреев Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Киреев Димитрий Трофимов

Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: (Киреева) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Киреев Димитрий Трофимов

Смерть
Неизвестно

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