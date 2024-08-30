Киреева (Кондратьева) Мария Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1904
Дочь: (Киреева) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Киреев Димитрий Трофимов
Рождение ребёнка
20.07.1905
Отец ребёнка: Киреев Димитрий Трофимов
Рождение ребёнка
20.07.1905
Отец ребёнка: Киреев Димитрий Трофимов
Рождение ребёнка
06.03.1907
Сын: Киреев Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Киреев Димитрий Трофимов
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: (Киреева) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Киреев Димитрий Трофимов
Смерть
Неизвестно