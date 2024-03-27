Богданова (М-Латыпова) Шамсия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1891
Сын: Богданов Мурзагарей Бахтигареевич
Отец ребёнка: Богданов Бахтигарей Фахретдинович
Рождение ребёнка
17.03.1895
Сын: Фахретдинов Миниахмет Бахтигареевич
Отец ребёнка: Богданов Бахтигарей Фахретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857