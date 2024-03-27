Богданова (М-Латыпова) Шамсия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (М-Латыпова) Шамсия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

1891 г.р.
1895 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1891

Сын: Богданов Мурзагарей Бахтигареевич

Отец ребёнка: Богданов Бахтигарей Фахретдинович

Рождение ребёнка
17.03.1895

Сын: Фахретдинов Миниахмет Бахтигареевич

Отец ребёнка: Богданов Бахтигарей Фахретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Бахтигарей Фахретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Бахтигарей Фахретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Бахтигарей Фахретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Бахтигарей Фахретдинович

Смерть
1857
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