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Акулин Афанасий Митрофанович

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Место рождения

Морево, Дмитровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

10.02.1917

Дата смерти

13.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1917

Отец: Акулин Митрофан

Мать: не указана

Морево, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.02.1969

Дочь: Филимонова Оксана Афанасьевна

Мать ребёнка: Годлевская Надежда Станиславовна

г. Жданов, Донецкая обл. УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Годлевская Надежда Станиславовна

Смерть
13.07.2003
Орёл, город Орёл, Орловская область
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