Акулин Афанасий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения10.02.1917
Дата смерти13.07.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1917
Отец: Акулин Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1969
Дочь: Филимонова Оксана Афанасьевна
Мать ребёнка: Годлевская Надежда Станиславовна
г. Жданов, Донецкая обл. УССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.2003
Орёл, город Орёл, Орловская область