Елинская (Ершова) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1954
Дата смерти15.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1979
Дочь: Танцерева Елена Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.08.1982
Дочь: Кузюкова (Елинская) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Елинский Владимир Иванович
Смерть
15.05.2021