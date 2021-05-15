Елинская (Ершова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлинская (Ершова) Людмила Алексеевна

Елинская (Ершова) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1954

Дата смерти

15.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1979

Дочь: Танцерева Елена Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
02.08.1982

Дочь: Кузюкова (Елинская) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Елинский Владимир Иванович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
15.05.2021
Брянск, город Брянск, Брянская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.