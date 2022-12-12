Юрецкий Марцелий Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.
Отец: Юрецкий Викентий
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Сын: Юрецкий Викентий Марцельевич
Мать ребёнка: Юрецкая Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.06.1880 ст.
Сын: Юрецкий Эразм-Игнатий Марцельевич
Мать ребёнка: Юрецкая Валерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрецкая Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрецкая Валерия
Место жительства
Неизвестно
Горки, Горецкий район, Могилёвская область