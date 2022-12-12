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Юрецкий Марцелий Викентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.

Отец: Юрецкий Викентий

Мать: Юрецкая Терезия Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Юрецкий Викентий Марцельевич

Мать ребёнка: Юрецкая Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.06.1880 ст.

Сын: Юрецкий Эразм-Игнатий Марцельевич

Мать ребёнка: Юрецкая Валерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрецкая Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрецкая Валерия

Место жительства
Неизвестно
Горки, Горецкий район, Могилёвская область
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