Камалетдинов Бадертдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалетдинов Бадертдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Камалетдинов Валимухаммат

Мать: Нагима

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур

д.Альшихово Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
1952

Сын: Камалетдинова Ильнур

Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур

д.Альшихово Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
07.03.1957

Дочь: Нагимуллина Альфинур

Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур

Буинский район, д.Альшихово
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур

д.Альшихово Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульфруз

Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур

Смерть
Около 1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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