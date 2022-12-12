Ванагелис (Павлова) Мария Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванагелис (Павлова) Мария Архиповна

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Место рождения

švenčionėliai, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1896

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Ванагелис Финагей (Афиноген) Фомич

Отец ребёнка: Ванагелис Фома Кузьмич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ванагелис Василий Фомич

Отец ребёнка: Ванагелис Фома Кузьмич

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1927

Сын: Ванагелис Фёдор Фомич

Отец ребёнка: Ванагелис Фома Кузьмич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ванагелис Денис Фомич

Отец ребёнка: Ванагелис Фома Кузьмич

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1929
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
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