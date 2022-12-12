Ванагелис (Павлова) Мария Архиповна
Место рожденияšvenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1896
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
švenčionėliai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Ванагелис Финагей (Афиноген) Фомич
Отец ребёнка: Ванагелис Фома Кузьмич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ванагелис Фома Кузьмич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Ванагелис Фома Кузьмич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Ванагелис Фома Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1929
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania