Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиПосле 1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Захарьин Козьма
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Захарьин Козьма
Рождение ребёнка
1737
Сын: Захарьин Симеон
Отец ребёнка: Захарьин Козьма
Рождение ребёнка
1744
Сын: Захарьин Ефим
Отец ребёнка: Захарьин Козьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарьин Козьма
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
После 1718