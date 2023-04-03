Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

После 1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1684 и 1690 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Захарьин Козьма

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Захарьин Козьма

Рождение ребёнка
1737

Сын: Захарьин Симеон

Отец ребёнка: Захарьин Козьма

Рождение ребёнка
1744

Сын: Захарьин Ефим

Отец ребёнка: Захарьин Козьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарьин Козьма

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
После 1718
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