Подыминогин Петр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подыминогин Петр Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подыминогин Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1907

Сын: Подыминогин Петр Петрович

Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Подыминогин Леонид Петрович

Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1916

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна

Косья, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подыминогин Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутявина Юлия Петровна

Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьянова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подыминогин Илья Петрович

Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
мастер ювелирного промысла (?)
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