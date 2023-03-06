Подыминогин Петр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подыминогин Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1907
Сын: Подыминогин Петр Петрович
Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Подыминогин Леонид Петрович
Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна
Рождение ребёнка
03.08.1916
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна
Косья, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подыминогин Николай Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутявина Юлия Петровна
Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьянова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подыминогин Илья Петрович
Мать ребёнка: Подыминогина Мария Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
мастер ювелирного промысла (?)