Фёдорова Дина (Тамара)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1964
Дочь: Кашаева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно