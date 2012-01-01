Фёдорова Дина (Тамара) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Дина (Тамара)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.?

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1964

Дочь: Кашаева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Николай Николаевич

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