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Сарваров Явдат Вазетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1934

Дата смерти

02.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1934

Отец: Сарваров Вазетдин Сарварович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1965

Сын: Сарваров Владислав Явдатович

Мать ребёнка: Сарварова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
11.06.1973

Сын: Сарваров Александр Явдатович

Мать ребёнка: Сарварова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
24.01.1975

Сын: Сарваров Ян Явдатович

Мать ребёнка: Сарварова Галина Владимировна

Смерть
02.02.2022

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