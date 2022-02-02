Сарваров Явдат Вазетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1934
Дата смерти02.02.2022
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1934
Отец: Сарваров Вазетдин Сарварович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1965
Сын: Сарваров Владислав Явдатович
Мать ребёнка: Сарварова Галина Владимировна
Рождение ребёнка
11.06.1973
Сын: Сарваров Александр Явдатович
Мать ребёнка: Сарварова Галина Владимировна
Рождение ребёнка
24.01.1975
Мать ребёнка: Сарварова Галина Владимировна
Смерть
02.02.2022