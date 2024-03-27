Хусаинов Кагырман (Кагарман)
Место рожденияс.Сайфутдиново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хусаинов Гильман Кагырманович (Кагарманович)
Мать ребёнка: Хусаинова ?
с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1921
Сын: Хусаинов Сулейман Кагырманович (Кагарманович)
Мать ребёнка: Хусаинова ?
с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Смерть
Неизвестно