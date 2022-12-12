Скрибила (Богуш) Акулина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрибила (Богуш) Акулина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Богуш Кузьма

Мать: Богуш Жена

Рождение ребёнка
15.05.1914

Дочь: Войтишко Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Скрибила Сергей Федорович

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
После 1914

Сын: Скрибила Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Скрибила Сергей Федорович

Бракосочетание
До 1914

Муж: Скрибила Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Скрибила Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Скрибила Сергей Федорович

Владимировка, с., Хасавъ-Юртовский округ, , Российская империя
Рождение ребёнка
1921

Сын: Скрибила Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Скрибила Сергей Федорович

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1968
Имени Карла Маркса, Кизлярский район, Республика Дагестан
похоронена на клдабище на возвышенности (на Бугре)
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