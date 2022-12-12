Скрибила (Богуш) Акулина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Богуш Кузьма
Мать: Богуш Жена
Рождение ребёнка
15.05.1914
Дочь: Войтишко Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Скрибила Сергей Федорович
Рождение ребёнка
После 1914
Сын: Скрибила Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Скрибила Сергей Федорович
Бракосочетание
До 1914
Рождение ребёнка
1915
Сын: Скрибила Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Скрибила Сергей Федорович
Владимировка, с., Хасавъ-Юртовский округ, , Российская империя
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Скрибила Сергей Федорович
Смерть
1968
Имени Карла Маркса, Кизлярский район, Республика Дагестан
похоронена на клдабище на возвышенности (на Бугре)