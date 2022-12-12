Ермолаев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Александр

Ермолаев Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ермолаева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
28.02.1958

Дочь: Ермолаева Галина Александровна

Мать ребёнка: Ермолаева Юлия?

Степановка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Юлия?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Тамара Александровна

Мать ребёнка: Ермолаева Юлия?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close