Ермолаев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ермолаева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
28.02.1958
Дочь: Ермолаева Галина Александровна
Мать ребёнка: Ермолаева Юлия?
Степановка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Юлия?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Тамара Александровна
Мать ребёнка: Ермолаева Юлия?
Смерть
Неизвестно