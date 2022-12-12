Копосов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 08.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1949
Сын: Копосов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Копосова Вера Петровна
Золотое, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 08.03.1986
Вахтан, город Шахунья, Нижегородская область