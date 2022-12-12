Копосов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосов Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 08.03.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1949

Сын: Копосов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Копосова Вера Петровна

Золотое, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 08.03.1986
Вахтан, город Шахунья, Нижегородская область
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