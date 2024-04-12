Мельникова (Мельникова) Аксинья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1633
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Рождение ребёнка
1652
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
1662
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Рождение ребёнка
1667
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Работа или профессия
Неизвестно