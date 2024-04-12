Мельникова (Мельникова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Мельникова) Аксинья

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1633

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1652

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1662

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1667

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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