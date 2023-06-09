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Заваркин Иван

Место рождения

Щелково, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Щелково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.12.1906 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Щелково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно