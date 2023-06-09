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Заваркин Иван
Заваркин Иван
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Место рождения
Щелково
, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Дата рождения
1862
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Дмитрий
Мать
Не указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Добавил:
ОУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец:
Дмитрий
Мать: не указана
Щелково
, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.12.1906 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка:
Анна
Щелково
, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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