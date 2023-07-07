Попова Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1982

Отец: не указан

Мать: Попова Ольга Николаевна

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