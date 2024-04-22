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Коншинъ Михаил Михайлович

Место рождения

Саксагань, Дніпропетровська область

Дата рождения

16.05.1866 ст.

Дата смерти

26.03.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1866 ст.

Отец: Коншинъ Михаил Афанасьевич

Мать: Коншина Александра Константиновна

Саксагань, Дніпропетровська область
Бракосочетание
02.10.1892 ст.

Жена: Коншина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1893 ст.

Сын: Коншинъ Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Коншина Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.

Дочь: Коншина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Коншина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Макарова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Ситникова Ирина Леонтьевна

Харбин
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Ситникова Ольга Лукъянова

Мать ребёнка: Ситникова Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Ситников Владимир Лукъянович

Мать ребёнка: Ситникова Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
08.04.1918

Дочь: Ситникова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Ситникова Ирина Леонтьевна

Смерть
26.03.1933
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