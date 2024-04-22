Коншинъ Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.05.1866 ст.
Дата смерти26.03.1933
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1866 ст.
Бракосочетание
02.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1893 ст.
Сын: Коншинъ Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Коншина Александра Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.
Дочь: Коншина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Коншина Александра Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Макарова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Ситникова Ирина Леонтьевна
Харбин
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Ситникова Ольга Лукъянова
Мать ребёнка: Ситникова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Ситников Владимир Лукъянович
Мать ребёнка: Ситникова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
08.04.1918
Дочь: Ситникова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Ситникова Ирина Леонтьевна
Смерть
26.03.1933