(Ботвич) Мария (Марфа) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ботвич) Мария (Марфа)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Ботвич Алексей

Мать: Ботвич Анастасия

Смерть
Неизвестно
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