Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Ботвич) Мария (Марфа)
(Ботвич) Мария (Марфа)
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ботвич Алексей
1904 г.р.
Мать
Ботвич Анастасия
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Ботвич Алексей
Мать:
Ботвич Анастасия
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия