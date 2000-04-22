Кузовлева (Урюпина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовлева (Урюпина) Елена Ивановна

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Место рождения

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии

Дата рождения

25.05.1914

Дата смерти

22.04.2000

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1936 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1914

Отец: Урюпин Иван

Мать: Урюпина Федосья

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
23.06.1936

Дочь: Гредяева Валентина

Отец ребёнка: Кузовлев Степан

Россия
Рождение ребёнка
13.08.1940

Сын: Кузовлев Геннадий

Отец ребёнка: Кузовлев Степан

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузовлев Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузовлев Степан

Смерть
22.04.2000
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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