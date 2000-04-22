Кузовлева (Урюпина) Елена Ивановна
Место рожденияСтаница Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Дата рождения25.05.1914
Дата смерти22.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1914
Отец: Урюпин Иван
Мать: Урюпина Федосья
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
23.06.1936
Дочь: Гредяева Валентина
Отец ребёнка: Кузовлев Степан
Россия
Рождение ребёнка
13.08.1940
Сын: Кузовлев Геннадий
Отец ребёнка: Кузовлев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузовлев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузовлев Степан
Смерть
22.04.2000