Смелков Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1952
Дата смерти?.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова (Смелкова) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Смелкова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова (Смелкова) Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Смелкова Наталья Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.2002