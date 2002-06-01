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Смелков Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1952

Дата смерти

?.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1952

Отец: Смелков Николай Дмитриевич

Мать: Смелкова (Смелкова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова (Смелкова) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Смелкова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова (Смелкова) Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Смелкова Наталья Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смелкова Наталья Георгиевна

Смерть
?.06.2002

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