Слободчуков Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1931
Дата смерти01.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1931
Бракосочетание
27.09.1950
Рождение ребёнка
09.06.1951
Сын: Слободчуков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Слободчукова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слободчукова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
11.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слободчукова Анна Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.2001
Похороны
03.01.2001