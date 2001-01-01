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Слободчуков Николай Васильевич

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Место рождения

Червоная Поляна

Дата рождения

10.06.1931

Дата смерти

01.01.2001

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1931

Отец: Слободчуков Василий Петрович

Мать: Слободчукова Мария Григорьевна

Бракосочетание
27.09.1950

Жена: Слободчукова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
09.06.1951

Сын: Слободчуков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Слободчукова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободчукова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободчукова Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.2001
Похороны
03.01.2001
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