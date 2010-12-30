Петрунин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2010

Отец: Петрунин Дмитрий Александрович

Мать: Петрунина Оксана Михайловна

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