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Петрунин Иван Дмитриевич
Петрунин Иван Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.2010
Пол
Мужской
Отец
Петрунин Дмитрий Александрович
1980 г.р.
Мать
Петрунина Оксана Михайловна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2010
Отец:
Петрунин Дмитрий Александрович
Мать:
Петрунина Оксана Михайловна
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