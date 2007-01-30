Капралов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2007

Отец: не указан

Мать: Салюкова Елена Викторовна

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