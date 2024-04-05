Brejnak Stanisław
Место рожденияW.Grochowa/Długosiodło akt 110/1870
Дата рождения28.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1870
Отец: Brejnak Jakub
W.Grochowa/Długosiodło akt 110/1870
Бракосочетание
09.02.1897
Poręba akt 17/1897
Рождение ребёнка
11.12.1897
Дочь: (Brejnak) Rozalia
Мать ребёнка: Brejnak (Obleńska) Józefa
Przyjmy/Poręba akt 257/1897
Смерть
Неизвестно