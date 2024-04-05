Brejnak Stanisław 28.07.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Brejnak Stanisław

Место рождения

W.Grochowa/Długosiodło akt 110/1870

Дата рождения

28.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1833 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1870

Отец: Brejnak Jakub

Мать: Brejnak (Bardyszewska) Joanna

W.Grochowa/Długosiodło akt 110/1870
Бракосочетание
09.02.1897

Жена: Brejnak (Obleńska) Józefa

Poręba akt 17/1897
Рождение ребёнка
11.12.1897

Дочь: (Brejnak) Rozalia

Мать ребёнка: Brejnak (Obleńska) Józefa

Przyjmy/Poręba akt 257/1897
Смерть
Неизвестно

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