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Митин Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митин Анатолий Васильевич

Мать: Митина Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.03.2001

Сын: Митин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Митина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Митина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Николай Александрович

Мать ребёнка: Митина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина Ольга