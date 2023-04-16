Митин Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.2001
Сын: Митин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Митина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Митина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Николай Александрович
Мать ребёнка: Митина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митина Ольга