Ванчикова (Костина) Любовь Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванчикова (Костина) Любовь Евгеньевна

Место рождения

Рязанка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Костин Евгений Тимофеевич

Мать: не указана

Рязанка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Муж: Ванчиков Михаил Яковлевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ванчикова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ванчиков Михаил Яковлевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Ванчиков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ванчиков Михаил Яковлевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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