Ванчикова (Костина) Любовь Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Костин Евгений Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ванчикова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ванчиков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Ванчиков Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно