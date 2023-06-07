Дубко (Табелева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубко Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубко Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубко Анатолий
Смерть
Неизвестно