Дубко (Табелева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубко (Табелева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Табелев Григорий Иванович

Мать: Табелева Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубко Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубко Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубко Анатолий

Смерть
Неизвестно