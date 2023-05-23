Близнюков Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Близнюков Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глинская, Близнюкова Екатерина Андреевна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глинская, Близнюкова Екатерина Андреевна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1984