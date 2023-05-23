Близнюков Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глинская, Близнюкова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
24.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глинская, Близнюкова Екатерина Андреевна
Смерть
1984