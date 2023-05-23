Соколов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Между 1896 и 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Соколов Николай

Мать: Соколова Прасковья