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Соколов Леонид
Соколов Леонид
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1919
Пол
Мужской
Отец
Соколов Николай
Около 1896 г.р.
Мать
Соколова (Ананьева) Прасковья
Между 1896 и 1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец:
Соколов Николай
Мать:
Соколова Прасковья
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